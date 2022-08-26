Футбольные фанаты одними из первых вступили в ряды защитников Украины после полномасштабного вторжения россии в 2022 году. Хотя многие из них воевали еще с 2014 года, когда россия оккупировала Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

С появлением внешнего врага в 2014 году фанаты всех клубов оставили давние конфликты, объединились и поддерживают друг друга. Они стали одними из самых активных групп людей во время Революции Достоинства и войны. Но не все фанаты из этой войны вернулись.

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С началом войны представители фанатского движения с первого дня в самых горячих точках. И уже много погибших ребят со всей Украины. Бесшабашность и смелость погибших фанатов всегда отмечают командиры подразделений.

Для своих семей это были главные кормильцы. Погибшие оставили без своей заботы родителей, жен и детей, для которых они являлись главными героями еще задолго до войны. Украинские ультрас создали фонд "Трибуна Героев", который будет помогать семьям погибших. Вся поддержка семей погибших героев будет зависеть исключительно от всех неравнодушных донатов.

"Существуют государственные программы финансовой поддержки семей погибших, но многие фанаты воюют в добровольческих подразделениях и часто не оформлены официально. Механика выплат от государства не всегда ясна. Мы собираем информацию о погибших от представителей всех фанатских движений Украины, создаем базу, собираем контакты семей, верифицируем данные и отправляем финансовую помощь", – объясняют свою деятельность в фонде.

Для всего движения одними из главных ценностей всегда было братство и взаимопомощь. Потому и ответственность за поддержку семей своих собратьев фанаты берут на себя. Фонд создан исключительно футбольными фанатами. По инициативе ветерана украинской фанатской сцены, представителя движения харьковского Металлиста Тихона Амосова.

"Побеспокоиться о семьях наших собратьев, которые теперь навсегда будут стоять на "Трибуне Героев" – это наша обязанность как фанатов, как украинцев. Для нас верность и поддержка друг друга – это главные принципы. Поэтому мы без колебаний поставили для себя непростую задачу финансового обеспечения семей погибших. В идеале мы видим формат ежемесячных выплат в ближайшие годы. Уверен, что таким образом и только вместе мы сможем дать достойную заботу близким наших героев", – рассказал Тихон Амосов.

К инициативе фонд привлекает украинские и зарубежные фанатские движения, украинских футболистов и футбольные клубы, звезд спорта и шоу-бизнеса, спортивных журналистов, бизнес и всех небезразличных. К поддержке фонда уже присоединилась Украинская Премьер-лига и многие известные журналисты, спортсмены, культурные и общественные деятели. В их числе Сергей Жадан, Олег Лужный, Мирон Маркевич, Владимир Езерский, Александр Зинченко, Денис Беринчик, Олег "Фагот" Михайлюта, Александр "Фоззи" Сидоренко, Александр Денисов, Игорь Цыганик, Виктор Вацко.

"Убежден, что футбольное сообщество присоединится к инициативе создания фонда "Трибуна Героев" с целью поддержки семей фанатов, погибших в боях за независимость Украины. Ребята отдали самое ценное для того, чтобы мы могли жить в своей стране. Фаны, ранее враждовавшие между собой, объединились ради нашей победы", – рассказал футболист сборной Украины и донецкого Шахтера Тарас Степаненко.

"Футбольные люди много лет знают преданность самых активных фанатов своим клубам и Украине. Мы хорошо слышали вашу поддержку во время матчей! Со стартом войны о патриотизме и героизме футбольных фанатов узнала вся страна. На стадионах фанатов стало заметно меньше, ведь главная цель – выгнать врага из нашей земле. Хочу поблагодарить всех ультрас, которые стали на защиту Украины и поддержать создание фонда "Трибуна Героев". Вместе мы должны поддержать семьи людей, отдавших жизнь за Украину", – рассказал вратарь киевского Динамо и сборной Украины Георгий Бущан.