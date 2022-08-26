Футбольні фанати одними з перших вступили до лав захисників України після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. Хоча чимало з них воювало ще з 2014 року, коли росія окупувала Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей.

З появою зовнішнього ворога у 2014 році фанати всіх клубів залишили давні конфлікти, об'єдналися та підтримують один одного. Вони стали одними з найактивніших груп людей під час революції Гідності та на війні. Та не всі фанати з цієї війни повернулися.

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З початком війни представники фанатського руху з першого дня у найгарячіших точках. І вже багато загиблих хлопців зі всієї України. Відчайдушність та сміливість загиблих фанатів завжди відзначають командири підрозділів.

Для своїх сімей це були головні годувальники. Загиблі залишили без своєї турботи батьків, дружин та дітей, для яких вони були головними героями ще задовго до війни. Відтак українські ультрас створили фонд "Трибуна Героїв", який допомагатиме сім'ям загиблих. Вся підтримка родин загиблих героїв буде залежати виключно від донатів усіх небайдужих.

"Існують державні програми фінансової підтримки сімей загиблих, але багато фанатів воюють у добровольчих підрозділах і часто не оформлені офіційно. Механіка виплат від держави не завжди зрозуміла. Ми збираємо інформацію про загиблих від представників усіх фанатських рухів України, створюємо базу, збираємо контакти сімей, верифікуємо дані та відправляємо фінансову допомогу", – пояснюють свою діяльність у фонді.

Для всього руху одними з головних цінностей завжди було братерство та взаємодопомога. Тому і відповідальність за підтримку сімей своїх побратимів фанати беруть на себе. Фонд створений виключно футбольними фанатами. За головною ініціативою ветерану української фанатської сцени, представника руху харківського Металіста Тихона Амосова.

"Потурбуватися про родини наших побратимів, які тепер назавжди стоятимуть на "Трибуні Героїв" – це наш обовʼязок як фанатів, як українців. Для нас вірність та підтримка один одного – це головні принципи. Тому ми без вагань поставили для себе непросту задачу фінансового забезпечення родин загиблих. В ідеалі ми бачимо формат щомісячних виплат протягом найближчих років. Впевнений, що таким чином і тільки разом ми зможемо дати гідну турботу близьким наших героїв", – розповів Тихон Амосов.

До ініціативи фонд долучає українські та закордонні фанатські рухи, українських футболістів та футбольні клуби, зірок спорту та шоубізнесу, спортивних журналістів, бізнес та всіх небайдужих. До підтримки фонду вже долучилась Українська Премʼєр Ліга та багато відомих журналістів, спортсменів, культурних і громадських діячів. Серед них Сергій Жадан, Олег Лужний, Мирон Маркевич, Володимир Єзерський, Олександр Зінченко, Денис Берінчик, Олег Фагот Михайлюта, Олександр Фоззі Сидоренко, Олександр Денисов, Ігор Циганик, Віктор Вацко.

"Переконаний, що футбольна спільнота приєднається до ініціативи створення фонду "Трибуна Героїв" з метою підтримки сімей фанатів, які загинули в боях за незалежність України. Хлопці віддали найцінніше для того, щоб ми могли жити в своїй країні. Фани, які раніше ворогували між собою, об’єднались заради нашої перемоги", – розповів футболіст збірної України та донецького Шахтаря Тарас Степаненко.

"Футбольні люди багато років знають відданість найактивніших фанатів своїм клубам та Україні. Ми добре чули вашу підтримку під час матчів! Зі стартом війни про патріотизм та героїзм футбольних фанатів дізналась вся країна. На стадіонах фанів стало помітно менше, адже головна мета – вигнати ворога з нашої землі. Хочу подякувати всім ультрас, які стали на захист України та підтримати створення фонду "Трибуна Героїв". Разом ми маємо підтримати сім’ї людей, які віддали життя за Україну", – розповів воротар київського Динамо та збірної України Георгій Бущан.