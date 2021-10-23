Украинские теннисистки проиграли два финала за один день

В испанском Тенерифе и столице России Москве параллельно продолжались теннисные турниры WTA. Украинские теннисистки разделились в своих предпочтениях: одни уехали в Испанию, другие – в Россию.

Поражение в Испании

В Тенерифе отправились лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, Марта Костюк и Людмила Киченок. Свитолина неожиданно уступила в 1/16 финала.

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Зато Костюк в паре с Киченок дошла до финала турнира WTA. К сожалению, украинки не смогли завоевать титул.

Тандем Костюк/Киченок в финале проиграл норвежке Ульрикке Эйкери и австралийке Эллен Перес.

Украина проиграли в двух сетах – 6:3, 6:3. Поединок продолжался 1 час и 11 минут.

Неудача в Москве

Параллельно с этим финалом состоялся решающий матч в женской паре на Кубке Кремля.

Украинка Надежда Киченок в дуэте с румынкой Ралукой Олару уступила тандеме Елена Остапенко (Латвия) и Катерина Синякова (Чехия).

Киченок и Олару уступили в финальной игре по итогам трех сетов – 2:6, 6:4, 8:10. В решающей партии теннисистки сыграли чемпионский тай-брейк.

Кроме Надежды Киченок, в России выступили Леся Цуренко, Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Илья Марченко. Никто из представителей Украины не смог выйти в четвертьфинал.