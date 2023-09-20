Они одолели первый круг турнира, в котором были фаворитками. Однако на стадии 1/16 финала уже украинские теннисистки были в статусе андердогов и, к сожалению, ни одна из них не смогла пробиться в следующий раунд соревнований, пишет 24 Канал.

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Ангелина Калинина (Украина) – София Кенин (США) 0:2 (2:6, 6:7)

Вторая ракетка Украины после без шансов проигранного первого сета, во втором собралась и имела все шансы на камбэк. Она вела в счете 5:2 и в каждом из следующих 3 геймов имела сетболы, однако ни одного так и не реализовала, после чего уступила на тай-брейке.

Всего теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. Калинина совершила 4 эйса при таком же количестве двойных ошибок, реализовал 2 из 5 брейк-поинтов и выиграла 6 из 10 геймов на своей подаче.

Даяна Ястремская (Украина) – Виктория Азаренко – 0:2 (4:6, 6:7)

Одесситка Даяна Ястремская в своем матче смогла достойно сопротивляться экс-первой ракетке мира, однако в решающих моментах фортуна была не на ее стороне.

В первом сете соперницы хорошо играли на своей подаче. Единственный брейк удалось сделать спортсменке без флага в третьем гейме, что и решило судьбу партии.

Второй сет имел все шансы закончиться в пользу украинки. Она лидировала со счетом 5:3, но не смогла подать на сет, а в следующем гейме не использовала сетбол. Все дошло до тай-брейка, где Даяна уступила со счетом 5:7.

Спортсменки провели на корте чуть больше двух часов. Ястремская сделала 2 эйса при 10 двойных ошибках, реализовал 2 из 4 брейк-поинтов и выиграла 8 из 11 геймов на своей подаче.

Марта Костюк (Украина) – Елена Остапенко (Латвия) 0:2 (2:6, 3:6)

К сожалению, Марта Костюк, вышедшая на корт последней среди украинок, не смогла навязать свою игру победительнице Открытого чемпионата Франции-2017.

В первом сете Марта вела с брейком 2:1, но в дальнейшем 5 геймов подряд были за латышкой. Во втором же сете все решил единственный брейк в шестом гейме от Остапенко.

Матч длился всего 65 минут, в течение которых Костюк 2 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок, использовала единственный брейк-поинт и взяла 4 из 8 геймов на своей подаче.

Справка. Таким образом, на предпоследнем Мастерсе в 2023 году не осталось представительниц из Украины в одиночном разряде. Турнир завершится 23 сентября. Действующей чемпионкой является Джессика Пегула, но в этом году она не участвует в нем.