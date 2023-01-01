Калинина и Костюк пробились в основную сетку турнира WTA в Австралии: с кем сыграют украинки

Две украинские теннисистки Ангелина Калинина и Марта Костюк успешно прошли квалификацию престижного турнира в Аделаиде. Это соревнование станет первым испытанием наших спортсменок в новом году.

Пока экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина только мечтает о возвращении на корт, Ангелина Калинина и Марта Костюк уже прокладывают путь к предстоящим победам. Наши лучшие теннисистки успешно вышли в основную сетку турнира WTA 500 в Австралии.

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Мощные победы украинок

В финале квалификации Ангелина Калинина встречалась с венгеркой Анной Бондарь. Не встретив серьезного сопротивления, украинка уверенно одержала победу в двух сетах, отдав сопернице только по одному гейму – 6:1, 6:1.

Не было особых проблем у нашей Марты Костюк с первой ракеткой Египта Маяр Шериф. Украинская теннисистка одолела соперницу в двух сетах – 6:3 и 6:1.

Таким образом две самые рейтинговые украинские теннисистки пробились в основную сетку Adelaide International. Напомним, что 101-й номер рейтинга WTA Даяна Ястремская прекратила выступление в полуфинале квалификации турнира, уступив дорогу Ангелине Калининой.

С кем встретятся украинки

Матчи основной сетки турнира начнутся 1 января и продлятся до 8 января. Турнир Adelaide International будет служить подготовкой к Australian Open, первым соревнованиям уровня Грендслем в 2023 году.

В 1/16 финала Ангелина Калинина впервые встретится с белорусской Викторией Азаренко. Экс-первая ракетка мира сейчас занимает 26 строчку рейтинга WTA.

Марта Костюк в первом раунде встретится с австралийкой Джейми Форлис. Четвертая ракетка Австралии занимает 162-ю строчку рейтинга WTA. Свой поединок соперницы проведут 2 января. Ориентировочное начало в 07:00 по Киеву.