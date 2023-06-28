"Слава Украине! Верим в ВСУ!": украинские спортсмены поздравили с Днем Конституции

28 июня 2023, 16:30
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Весь украинский народ 28 июня отмечает День Конституции. Спортивная семья с самого утра начала приветствовать земляков и родную страну со сверхважным праздником.

28 июня украинское общество чествует один из самых важных дней в календаре – День Конституции. 24 Канал подготовил подборку, как звезды украинского спорта поздравляют подписчиков в социальных сетях.

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Кличко: Первая украинская Конституция была издана еще в 1710 году. Именно в тот год, когда Россия начинала очередную войну

Легендарный боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко отметил в своем поздравлении важность праздника для украинцев.

День Конституции – важный праздник для государственности страны. И сегодня украинцы понимают это как никогда. Сегодня мы боремся за право на существование, за право жить в независимом и демократическом государстве. А Россия, ворвавшись в Украину, так и не осознала, насколько свободолюбивы украинцы, и как они готовы, и могут сражаться за свою свободу и свои права. Верховенство закона, прав и свобод каждого гражданина – то, что презирают российские убийцы. Но идея, построенная на насилии, агрессии и ненависти, всегда терпит поражение. Украина устоит и победит! И будет свободным, сильным и успешным демократическим государством. С Днем Конституции! Слава Украине, –
написал Кличко.

Киевское Динамо одним из первых поздравило своих подписчиков.


Поздравление от Динамо / Скриншот со сторис

Бронзовая призерка Олимпиады Ольга Саладуха поделилась фото с Конституцией из Верховной Рады Украины.


Поздравления от Ольги Саладухи / Скриншот со сторис

Наша титулованная прыгунка в высоту Ярослава Магучих также не обошла стороной большой праздник.


Поздравления от Ярославы Магучих / Скриншот со сторис

Наш прославленный боксер Александр Усик обратился к подписчикам патриотическими словами из стихотворения:

Чтобы не пропало предков дело
Ибо мы от роду – казаки!
Государству Украина Слава
Героям слава во веки!


Поздравление от Александра Усика / Скриншот со сторис

Олимпийский чемпион Олег Верняев в своем поздравлении вспомнил наших героев: "Верим в ВСУ! Слава Украине!"
 


Поздравления от Олега Верняева / Скриншот со сторис

Львовские Карпаты также поздравили украинцев с государственным праздником.


Поздравления от Карпат / Скриншот со сторис

Олимпийская призерка по синхронному плаванию Владислава Алексиева напомнила всем о нашем праве, о котором мы никогда не забудем.

Поздравления от Владиславы Алексеевой / Скриншот со сторис
 
Защитник сборной Украины по футболу Илья Забарный отдал должное в своем поздравлении Службе безопасности Украины.
 

Поздравления от Ильи Забарного/ Скриншот со сторис
Автор: Денис Іваненко