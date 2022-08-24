"Свобода не бывает бесплатной": украинские спортсмены поздравили с Днем Независимости

В такое сложное время День Независимости стал особым праздником, символизирующим всю несокрушимость украинского народа. 24 августа многие звезды украинского спорта присоединились к поздравлениям.

Свитолина: Ценой собственной жизни завоевывают для нас свободу

Целая плеяда теннисистов первыми поздравили земляков с национальным праздником – Элина Свитолина, Леся Цуренко и Марта Костюк. Сайт 24 канала собрал подборку поздравлений украинских спортсменов с Днем Независимости.

Стоит увидеть Ярмоленко вместе с сыновьями поздравил с Днем Независимости, процитировав стихотворение Шевченко: видео

Первая ракетка Украины процитировала кусок гимна страны, воплотившихся в реальность. Свитолина поблагодарила наших бойцов, которые собственной жизнью борются за нас за свободу.

"Душа и тело мы положим за нашу свободу". Эти слова из гимна Украины стали пророческими. За свою свободу мы будем сражаться! Поздравляю всех с Днем Независимости! Спасибо нашим защитникам и защитницам, которые ценой собственной жизни борются за нас за свободу и будущее!,

– написала Свитолина.



Элина Свитолина / Фото из инстаграмма теннисистки

Леся Цуренко и Марта Костюк выложили красивые фотографии в вышиванках.

С днем рождения, Мама,

– подписала теннисистка Марта Костюк.



​Марта Костюк / Фото из инстаграмма теннисистки



Леся Цуренко / Фото из инстаграмма теннисистки

На своей странице в фейсбуке украинцев с праздником поздравил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

24.08.19991 – мы получили Независимость

24.02.2022 – мы узнали ее настоящую цену!

С Днем Независимости, Украина!

Победим!,

– оригинально приветствовал борец-депутат.

Не забыл родную мамку поздравить бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Футбольный наставник поблагодарил военных за каждый новый день.

Сегодня, в тридцать первый год Независимости Украины мы боремся за право быть свободными и жить с мирным небом. Я хочу поблагодарить каждого, кто сейчас защищает нашу свободу, мы всегда помним наших Героев, которые отдали жизнь за Украину. Украинцы несокрушимые, победа будет за нами С Днем Независимости! Слава Украине,

– поздравил Шевченко.

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Левый защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко изложил коллаж из собственных фотографий в футболке сборной Украины.

С днем ​​Независимости, родная! Все будет Украина!

– написал Зинченко.



Александр Зинченко / Фото из инстаграмма футболиста

Бывший боксер Владимир Кличко, после 24 февраля пополнивший ряды территориальной обороны Киева, поздравил родную Родину с праздником. Кличко-младший записал видеообращение.

Свобода не бывает бесплатной,

– подписал ролик Владимир.

Владимир Кличко поздравил с Днем Независимости: смотрите видео

Андрей Ярмоленко вместе с сыновьями Иваном и Даниил записали поздравления на видео.

С Днем Независимости, милая моя страна. Рад приветствовать с миром каждого украинца. Самая большая ценность для нас – это свобода. И каждый день мы просыпаемся свободными и сильными. Каждого мы приближаемся к своей победе, и я верю в победу, уверен, что обязательно победим,

– поздравил капитан сборной Украины.

Футболист Аль-Айна процитировал стихотворение Тараса Григорьевича Шевченко.

Видеообращение Андрея Ярмоленко

Усик: Мы боремся за свою независимость

Александр Усик сделал отличный подарок для страны в канун большого государственного праздника. Боксер победил в реванше Энтони Джошуа и сохранил чемпионские титулы. Впереди Усик сразится за звание абсолютного чемпиона мира.

Каждому украинскому хочу пожелать здоровья, силы и радости. Мы боремся за свою независимость и мы будем продолжать это. А пока бьется наше сердце, слава Богу всего. Слава Украине! с Днем Независимости Украины!,

– сказал Усик.

Усик поздравил с праздником: смотрите видео

Роман Зозуля, еще с начала боевых действий на Донбассе помогающий нашей армии, поздравил всех с Днем Независимости.

Еще никогда в современной истории Украины мы не ценили свою независимость, как последние 8 лет. Никогда так сплоченно и смело за нее не боролись, как последние 6 месяцев. Все вместе. Каждый на своем фронте. Несмотря на боль, слезы, кровь и пот, мы все стоим к победе. Слава Украине! Героям Слава! С Днем Независимости!

– написал Зозуля.

Саладуха: Ты сильна, способна побороть врагов

Бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха одна из первых поздравила земляков с праздником.

С Днем Независимости, Украина! Ты прекрасна в любых условиях и в любую погоду. Ты молода, но имеешь тысячелетнюю историю, которой мы гордимся. Ты сильна, способна побороть врагов и отстоять собственную независимость, свободу и достоинство. Счастья, победы и великого будущего тебе, родная!,

– подписала Саладуха.