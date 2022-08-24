"Свобода не бывает бесплатной": украинские спортсмены поздравили с Днем Независимости
В такое сложное время День Независимости стал особым праздником, символизирующим всю несокрушимость украинского народа. 24 августа многие звезды украинского спорта присоединились к поздравлениям.
Свитолина: Ценой собственной жизни завоевывают для нас свободу
Целая плеяда теннисистов первыми поздравили земляков с национальным праздником – Элина Свитолина, Леся Цуренко и Марта Костюк. Сайт 24 канала собрал подборку поздравлений украинских спортсменов с Днем Независимости.
Стоит увидеть Ярмоленко вместе с сыновьями поздравил с Днем Независимости, процитировав стихотворение Шевченко: видео
Первая ракетка Украины процитировала кусок гимна страны, воплотившихся в реальность. Свитолина поблагодарила наших бойцов, которые собственной жизнью борются за нас за свободу.
"Душа и тело мы положим за нашу свободу". Эти слова из гимна Украины стали пророческими. За свою свободу мы будем сражаться! Поздравляю всех с Днем Независимости! Спасибо нашим защитникам и защитницам, которые ценой собственной жизни борются за нас за свободу и будущее!,
– написала Свитолина.
Элина Свитолина / Фото из инстаграмма теннисистки
Леся Цуренко и Марта Костюк выложили красивые фотографии в вышиванках.
С днем рождения, Мама,
– подписала теннисистка Марта Костюк.
Марта Костюк / Фото из инстаграмма теннисистки
Леся Цуренко / Фото из инстаграмма теннисистки
На своей странице в фейсбуке украинцев с праздником поздравил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.
24.08.19991 – мы получили Независимость
24.02.2022 – мы узнали ее настоящую цену!
С Днем Независимости, Украина!
Победим!,
– оригинально приветствовал борец-депутат.
Не забыл родную мамку поздравить бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Футбольный наставник поблагодарил военных за каждый новый день.
Сегодня, в тридцать первый год Независимости Украины мы боремся за право быть свободными и жить с мирным небом. Я хочу поблагодарить каждого, кто сейчас защищает нашу свободу, мы всегда помним наших Героев, которые отдали жизнь за Украину. Украинцы несокрушимые, победа будет за нами С Днем Независимости! Слава Украине,
– поздравил Шевченко.
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Левый защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко изложил коллаж из собственных фотографий в футболке сборной Украины.
С днем Независимости, родная! Все будет Украина!
– написал Зинченко.
Александр Зинченко / Фото из инстаграмма футболиста
Бывший боксер Владимир Кличко, после 24 февраля пополнивший ряды территориальной обороны Киева, поздравил родную Родину с праздником. Кличко-младший записал видеообращение.
Свобода не бывает бесплатной,
– подписал ролик Владимир.
Владимир Кличко поздравил с Днем Независимости: смотрите видео
Андрей Ярмоленко вместе с сыновьями Иваном и Даниил записали поздравления на видео.
С Днем Независимости, милая моя страна. Рад приветствовать с миром каждого украинца. Самая большая ценность для нас – это свобода. И каждый день мы просыпаемся свободными и сильными. Каждого мы приближаемся к своей победе, и я верю в победу, уверен, что обязательно победим,
– поздравил капитан сборной Украины.
Футболист Аль-Айна процитировал стихотворение Тараса Григорьевича Шевченко.
Видеообращение Андрея Ярмоленко
Усик: Мы боремся за свою независимость
Александр Усик сделал отличный подарок для страны в канун большого государственного праздника. Боксер победил в реванше Энтони Джошуа и сохранил чемпионские титулы. Впереди Усик сразится за звание абсолютного чемпиона мира.
Каждому украинскому хочу пожелать здоровья, силы и радости. Мы боремся за свою независимость и мы будем продолжать это. А пока бьется наше сердце, слава Богу всего. Слава Украине! с Днем Независимости Украины!,
– сказал Усик.
Усик поздравил с праздником: смотрите видео
Роман Зозуля, еще с начала боевых действий на Донбассе помогающий нашей армии, поздравил всех с Днем Независимости.
Еще никогда в современной истории Украины мы не ценили свою независимость, как последние 8 лет. Никогда так сплоченно и смело за нее не боролись, как последние 6 месяцев. Все вместе. Каждый на своем фронте. Несмотря на боль, слезы, кровь и пот, мы все стоим к победе. Слава Украине! Героям Слава! С Днем Независимости!
– написал Зозуля.
Саладуха: Ты сильна, способна побороть врагов
Бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха одна из первых поздравила земляков с праздником.
С Днем Независимости, Украина! Ты прекрасна в любых условиях и в любую погоду. Ты молода, но имеешь тысячелетнюю историю, которой мы гордимся. Ты сильна, способна побороть врагов и отстоять собственную независимость, свободу и достоинство. Счастья, победы и великого будущего тебе, родная!,
– подписала Саладуха.
Ольга Саладуха / Фото с инстаграмма бывшей легкоатлетки