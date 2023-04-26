Минмолодежьспорта объяснил, при каких условиях украинские спортсмены могут соревноваться против россиян

Украинских спортсменов шокировало решение правительства о запрете им соревноваться на международных турнирах, где будут допущены россияне и белорусы. В Министерстве молодежи и спорта принялись объяснять принятое правительством решение.

Заместитель министра молодежи и спорта Украины Андрей Чесноков успокоил озабоченных украинских спортсменов. Ведь атлеты были не в восторге от такого решения правительства, которое могло поставить точку в их профессиональной карьере. На фоне такого решения Украины все больше федераций стало прислушиваться к советам МОК и возвращать на международную арену россиян и белорусов.

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Чесноков: Правительство Украины не будет поддерживать их административно

По словам Чеснокова, наши спортсмены будут самостоятельно решать, на каких соревнованиях будут участвовать. Но здесь есть одно НО. Правительство не будет поддерживать никоим образом украинские команды, которые будут участвовать в турнирах, где будут соревноваться представители враждебных России и Беларуси. Это касается организационной и финансовой поддержки.

Это решение правительства было принято после консультаций с национальными спортивными федерациями. Только одна федерация была против – федерация тенниса. Это решение было принято после обсуждения со спортсменами и членами олимпийского сообщества. Однако это решение не запрещает спортсменам, которые сами решат соревноваться, самостоятельно участвовать в таких соревнованиях. Однако правительство Украины не будет поддерживать их административно,

– рассказал заместитель министра Минмолодежьспорта.

24 апреля президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что национальная команда не будет сниматься по отбору на Евро-2024. Хотя в квалификации принимает участие Беларусь, являющаяся страной-союзницей России. Тогда в мире украинского спорта стали говорить о двойных стандартах – для футболистов и спортсменов других видов спорта.

Напомним, что в теннисе представители России и Белоруссии спокойно с начала полномасштабного вторжения России в Украину соревнуются на международной арене. Однако в статусе нейтральных спортсменов. Любопытно, что ни один из них публично не осудил российскую агрессию, а их заявления "о мере во всем мире" уже стали банальностью.

Поэтому украинские теннисистки и теннисисты, самостоятельно и за счет спонсоров оплачивающие свой путь в спорте, наиболее негативно отреагировали на такое решение правительства, которое фактически ставило на кону их спортивную карьеру. Ведь россияне и белорусы принимают участие почти в каждом теннисном турнире.

Но теперь после такого объяснения становится ясно, что наши теннисистки и другие спортсмены могут спокойно поднимать украинское знамя и наказывать вражеских соперников в тылу на своем спортивном фронте.