Сборная Украины разгромила Финляндию в последнем матче отбора на Евробаскет-2021
Женская сборная Украины по баскетболу провела последний матч квалификации чемпионата Европы-2021. В субботу, 6-го февраля, в рамках 6-го тура группового раунда "сине-желтые" разгромили Финляндию.
Источник:24 канал
Финляндия – Украина 75:91 (15:27, 19:25, 17:18, 24:21)
К слову Украина уничтожила Португалию в отборе на женский Евробаскет-2021
Ход матча
Наша команда завладела преимуществом еще на старте матча и ожидаемо контролировала игру на протяжении всей дистанции.
Команда Срджана Радуловича отлично отработала в нападении в первой половине, набрав за 20 минут игры 52 очка. При этом украинки неплохо защитились, получив 18 баллов преимущества еще до большого перерыва.
Сборная Украины удерживала лидерство на протяжении всего матча. При этом наши девушки спровоцировали 18 потерь у соперниц, набрав 24 очка после ошибок финок.
Судьба выхода в финальную часть Евробаскета-2021 для Украины решалась в других поединках. Сборная Украины заняла второе место в группе G, выиграв 4 из 6 матчей квалификации.
Чтобы украинские девушки вышли на Евробаскет-2021, необходимо совпадение трех из четырех факторов:
- поражение сборной Черногории в матче с Израилем, поражение сборной Нидерландов в матче со Словакией с разницей не больше, чем в три очка;
- победа сборной Болгарии во встрече с Грецией или поражение с разницей, не превышающей семь очков;
- также победы сборных Германии или Латвии в очном поединке с разницей, не превышающей 16 и 11 очков соответственно.
Поделиться новостью
-
Приедет ли Илон Маск в Украину и полетит ли украинец на Луну: интересные ставки от букмекеров2 февраля , 12:05
-
Это все бред: Селезнев впервые прокомментировал скандальное отчисление из Колоса1 февраля , 19:13
-
Международная федерация хоккея решила судьбу перенесенного чемпионата мира из Беларуси1 февраля , 20:20