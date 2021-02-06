Женская сборная Украины по баскетболу провела последний матч квалификации чемпионата Европы-2021. В субботу, 6-го февраля, в рамках 6-го тура группового раунда "сине-желтые" разгромили Финляндию.

Финляндия – Украина 75:91 (15:27, 19:25, 17:18, 24:21)

К слову Украина уничтожила Португалию в отборе на женский Евробаскет-2021

Ход матча

Наша команда завладела преимуществом еще на старте матча и ожидаемо контролировала игру на протяжении всей дистанции.

Команда Срджана Радуловича отлично отработала в нападении в первой половине, набрав за 20 минут игры 52 очка. При этом украинки неплохо защитились, получив 18 баллов преимущества еще до большого перерыва.

Сборная Украины удерживала лидерство на протяжении всего матча. При этом наши девушки спровоцировали 18 потерь у соперниц, набрав 24 очка после ошибок финок.

Судьба выхода в финальную часть Евробаскета-2021 для Украины решалась в других поединках. Сборная Украины заняла второе место в группе G, выиграв 4 из 6 матчей квалификации.

Чтобы украинские девушки вышли на Евробаскет-2021, необходимо совпадение трех из четырех факторов: