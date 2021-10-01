Украинские шахматистки сыграют против России в полуфинале командного чемпионата мира

Женская сборная Украины по шахматам под руководством Михаила Бродского пробилась в полуфинал командного чемпионата мира в городе Ситжес (Испания). Соперницами Украины будут российские шахматистки.

В четвертьфинале украинские шахматистки с трудом одолели сборную Армении. В первой игре украинки проиграли (1:3), во втором матче сумели отыграться (3,5:0,5). В решающих партиях с укороченным контролем (блиц-игра) украинки победили со счетом 3:1 и получили путевку в полуфинал.

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В каждой сборной по четыре основных участницы и по одной запасной. В украинской сборной сыграют четверо шахматисток из киевского клуба, который недавно получил бронзовые награды в Северной Македонии. Это сестры Анна и Мария Музычук, Юлия Осьмак и Наталья Букса. Компанию им составит Анна Ушенина.

Шахматистки из России в 1/4 финала дважды легко обыграли сборную стран Америки (4:0, 3:1). Во втором полуфинале сыграют команды Грузии и Индии.

В плей-офф команды сыграют по два матча, а в случае ничьей (1:1) – дополнительный тай-брейк. Матчи между сборными Украины и России состоятся 1 октября в 16:00 и 19:00.

В соревновании приняли участие 12 сильнейших женских сборных мира: сборная стран Америки, Азербайджана, Армении, Германии, Грузии, Индии, Испании, Казахстана, Польши, России (под названием ФШР), Украины и Франции.

Напомним, что Украина единственный раз побеждала на командном чемпионате мира по шахматам в 2013 году. С тех пор украинки ни разу не попадали в топ-3.