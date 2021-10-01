У чвертьфіналі українські шахістки насилу здолали збірну Вірменії. У першій грі українки програли (1:3), в другому матчі зуміли відігратися (3,5:0,5). У вирішальних партіях з вкороченим контролем (бліц-гра) українки перемогли з рахунком 3:1 та отримали путівку до півфіналу.

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У кожній збірній по чотири основні учасниці та по одній запасній. В українській збірній зіграють четверо шахісток з київського клубу, який нещодавно здобув бронзові нагороди у Північній Македонії. Це сестри Анна та Марія Музичук, Юлія Осьмак і Наталія Букса. Компанію їм складе Анна Ушеніна.

Шахістки з Росії в 1/4 фіналу двічі легко обіграли збірну країн Америки (4:0, 3:1). У другому півфіналі зіграють команди Грузії та Індії.

В плей-офф команди зіграють по два матчі, а в разі нічиєї (1:1) – додатковий тай-брейк. Матчі між збірними України та Росії відбудуться 1 жовтня о 16:00 та 19:00.

У змаганні взяли участь 12 найсильніших жіночих збірних світу: збірна країн Америки, Азербайджану, Вірменії, Німеччини, Грузії, Індії, Іспанії, Казахстану, Польщі, Росії (під назвою ФШР), України та Франції.

Нагадаємо, що Україна єдиний раз перемагала на командному чемпіонаті світу з шахів у 2013 році. З тих пір українки жодного разу не потрапляли в топ-3.