Европейские игры-2023: Украина выиграла второе "золото" в прыжках в воду
Сборная Украины завоевала вторую награду в соревнованиях по прыжкам в воду на Европейских играх-2023. Медальное достижение на счету "золотого" дуэта Ксении Байло и Кирилла Болюха.
Украинские спортсмены продолжают собирать награды на ІІІ Европейских играх в Кракове. В субботу, 24 июня, состоялись финальные соревнования синхронных прыжков в воду с 10-метровой вышки, пишет 24 Канал.
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За свое выступление украинская пара прыгунов в воду Ксения Байло и Кирилл Болюх набрали 322,68 балла. Это позволило нашим спортсменам стать чемпионами Европейских игр-2023.
Призерами соревнований стали представители Германии и Италии.
Прыжки в воду. 10-метровая вышка, микст
- 1. Ксения Байло и Кирилл Болюх (Украина) – 322.68
- 2. Елена Вассен и Александер Ян Любе (Германия) – 306.12
- 3. Сара Ди Мария и Эдуард Тимбретти (Италия) – 283.14
Отметим, что это золото стало вторым для сборной Украины в соревнованиях по прыжкам в воду на Европейских играх. Первую медаль высшей пробы украинские прыгуны завоевали в командных соревнованиях. Тогда чемпионами Евроигр стали Алексей Середа, Анна Письменская, Ксения Байло и Даниил Коновалов.Украина на Евроиграх-2023. На счету украинских спортсменов уже 14 наград: 7 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовые. В медальном зачете Украина занимает третье место после Испании и Италии.