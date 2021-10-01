Украинские призеры Олимпиады получили новые автомобили: фото

Олимпийские бронзовые призеры Ирина Коляденко и Алла Черкасова в качестве награды за свои заслуги получили от Ассоциации вольной борьбы Украины автомобили, которые будут напоминать им о славных победах.

Ключи от автомобилей спортсменкам вручили в Конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве.

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На награждении присутствовала спортивная элита во главе с первыми лицами Ассоциации – президентом Юрием Копытко и первым вице-президентом и народным депутатом Эдуардом Прощуком, министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом.



Призеры Олимпийских игр Алла Черкасова и Ирина Коляденко с подаренными автомобилями / Фото ukrwrestling.com.ua

"Конечно же, жизнь после Олимпиады изменилась. Меня начали узнавать на улицах, просят сфотографироваться. Сейчас я прохожу реабилитацию после сложной операции на ноге, которую травмировала в Токио, и стараюсь найти новые интересы вне профессионального спорта. Но как только будет возможность, как только позволят врачи, я снова вернусь на ковер. Цель остается неизменной – олимпийское "золото", – сказала Ирина Коляденко.

После завершения Игр Ирина Коляденко получила квартиру в Ирпене от главы Киевской областной госадминистрации Василия Володина, но в знак благодарности решила подарить новое жилье своему тренеру Владимиру Яременко. После такого благородного жеста спортсменке подарили еще одну квартиру.