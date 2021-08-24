Президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич отметил, что 24 августа – 30 лет Украине, юбилей восстановления украинской независимости.

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Паралимпийцы поздравили с Днем Независимости из Токио

Мы здесь, в далеком Токио, Украина – там, но ощущение страны, которая празднует сегодня (24 августа – 24 канал) большое торжество, этот великий юбилей с нами – национальной паралимпийской сборной командой Украины,

– отметил Сушкевич.

Он добавил, что поколения украинских паралимпийцев внесли свой вклад в восстановление независимости.

Поздравление с Днем Независимости от паралимпийцев: видео Национального паралимпийского комитета

Достижения украинской паралимпийской сборной

Украина принимает участие в летних Паралимпийских играх 2020 в Токио, которые состоятся с 25 августа по 6 сентября 2020 года. Это 7-я летняя Паралимпиада, в которой соревнуются украинские спортсмены. Также наши команды приняли участие и в 5 зимних Паралимпийских играх.

Впервые страна выступала на этих соревнованиях в 1996 году и с тех пор не пропустила ни одной Паралимпиады. За свою историю завоевала в общем 464 медали – 374 на летних и 90 на зимних играх.

Команда 24 канала желает паралимпийцам побед в Токио. Верим в вас!

Текст публикации Национального паралимпийского комитета Украины

30 лет нашей родной Украине!

Юбилей!

Восстановление Украинской Независимости!

Мы здесь, в далеком Токио, Украина – там, но ощущение страны, которая празднует сегодня большой праздник, большой юбилей - сегодня с нами - национальной паралимпийской сборной командой Украины.

С Днем Рождения, родная Украина!