Президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич зазначив, що 24 серпня – 30 років Україні, ювілей відновлення української незалежності.
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Паралімпійці привітали з Днем Незалежності з Токіо
Ми тут, в далекому Токіо, Україна – там, але відчуття країни, яка святкує сьогодні (24 серпня – 24 канал) велике свято, цей великий ювілей з нами – національною паралімпійською збірною командою України,
– наголосив Сушкевич.
Він додав, що покоління українських паралімпійців зробили свій внесок у відновлення незалежності.
Вітання з Днем Незалежності під паралімпійців: відео Національного паралімпійського комітету
Здобутки української паралімпійської збірної
- Україна бере участь у літніх Паралімпійських іграх 2020 у Токіо, які відбудуться з 25 серпня по 6 вересня 2020 року. Це 7-а літня Паралімпіада, в якій змагаються українські спортсмени. Також наші команди взяли участь і у 5 зимових Паралімпійських іграх.
- Вперше країна виступала на цих змаганнях у 1996 році й відтоді не пропустила жодної Паралімпіади. За свою історію завоювала загалом 464 медалі – 374 на літніх і 90 на зимових іграх.
Команда 24 каналу бажає паралімпійцям перемог у Токіо. Віримо у вас!
Текст публікації Національного паралімпійського комітету України
30 років нашій рідній Україні!
Ювілей!
Відновлення Української Незалежності!
Ми тут, в далекому Токіо, Україна – там, але відчуття країни, яка святкує сьогодні велике свято, цей великий ювілей - сьогодні з нами - національною паралімпійською збірною командою України.
З Днем народження, рідна Україно!