Украинские олимпийцы зажгли на церемонии прощания в Токио: фото

8 августа 2021 , 19:43
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Источник:

24 канал

Олимпиада-2020 завершилась в Токио 8 августа. Во время церемонии закрытия спортсмены украинской сборной изрядно поразили публику.

Украина на закрытии Олимпиады

Флаг Украины на церемонии закрытия Игр несла каноистка Людмила Лузан. Она получила личную бронзу и серебро в дуэте с Анастасией Четвериковой.

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Тренер сборной Украины по гребле Юрий Чебан во время церемонии закрытия бегал по полю Национального стадиона в Токио "самолетиком".


Тренер по гребле радовался победе Лузан и Четвериковой / Фото "Спорт сегодня"

Гимнастка Кристина Пограничная похвасталась невероятной растяжкой – спортсменка продемонстрировала шпагат стоя.


Кристина Пограничная продемонстрировала шпагат стоя / Фото Getty Images

Кроме того, чтобы сделать красивое фото, украинские спортсменки легли на поле в форме солнышка. К середине они поставили сине-желтые флаги.


Украинские спортсменки делают фото на закрытии Олимпиады / Фото Getty Images

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Автор: Марія Савчук, Софія Мінджоса