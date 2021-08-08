Украинские олимпийцы зажгли на церемонии прощания в Токио: фото

Олимпиада-2020 завершилась в Токио 8 августа. Во время церемонии закрытия спортсмены украинской сборной изрядно поразили публику.

Украина на закрытии Олимпиады

Флаг Украины на церемонии закрытия Игр несла каноистка Людмила Лузан. Она получила личную бронзу и серебро в дуэте с Анастасией Четвериковой.

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Тренер сборной Украины по гребле Юрий Чебан во время церемонии закрытия бегал по полю Национального стадиона в Токио "самолетиком".



Тренер по гребле радовался победе Лузан и Четвериковой / Фото "Спорт сегодня"

Гимнастка Кристина Пограничная похвасталась невероятной растяжкой – спортсменка продемонстрировала шпагат стоя.



Кристина Пограничная продемонстрировала шпагат стоя / Фото Getty Images

Кроме того, чтобы сделать красивое фото, украинские спортсменки легли на поле в форме солнышка. К середине они поставили сине-желтые флаги.



Украинские спортсменки делают фото на закрытии Олимпиады / Фото Getty Images

Главное об успехах украинцев на Олимпийских играх

В течение 17 дней Олимпиады-2020 сборная Украины получила 19 медалей.

Среди них 1 золотая, 6 серебряных и 12 бронзовых. В целом наша сборная заняла 44 место в медальном зачете.

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