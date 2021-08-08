Тяжело начали Олимпиаду

В эфире UA: Первый политик отметил, что "мы тяжело начинали Олимпиаду, было большое давление, особенно, когда наши лидеры не брали наград". Тем не менее, все завершилось хорошо и "19 медалей – это реально большой успех для Украины".

Читайте также Медальный зачет Украины на Олимпиаде в Токио

Затем наши спортсмены начали выигрывать, побеждать. Бронза – большая награда на Олимпиаде. Да, нам не повезло завоевать больше золотых медалей,

– сказал он.

Болезненное поражение Хижняка

Министр пояснил, что болезненным для всей Украины стало поражение Александра Хижняка. Ведь от него ждали лишь "золото" и все к этому шло.

Он победил, это, как говорили, был золотой бой за первое место.Мы понимали, что он будет чемпионом, потому что бразилец был ему по силам. Но так случилось,

– заметил Вадим Гутцайт.

Украина – в ТОП-20 в мире

На Олимпийских играх-2020 в Токио Украина завоевала 19 медалей. Мы в ТОП-20 по количеству наград и заняли 16 место в зачете всех стран.

206 участников Олимпиады, мы – 16 по медалям. Я считаю, что это успех. Надо об этом говорить, надо об этом кричать, слава всем нашим спортсменам и тренерам,

– подчеркнул политик.

Он также поблагодарил украинское спортивное сообщество и всех граждан Украины за поддержку. По его словам, она была очень хорошо ощутима.

Украина болела за атлетов

"Мне звонили, писали, как и всем спортсменам. Мы чувствовали поддержку, чувствовали, что все болеют. Когда я вернулся в Киев – все писали, встречали", – добавил Вадим Гутцайт.

Например, вчера меня остановила полиция и говорят, мол, как жаль, что проиграл Хижняк, зато бронза в артистическом плавании. Так что все болели, все смотрели, очень приятно, когда вся страна болеет за наших спортсменов,

– подытожил глава Минспорта.

Это интересно В Токио прошла церемония закрытия Олимпиады-2020: фото