Украинские легкоатлетки во главе с Магучих завоевали весь подиум на Бриллиантовой лиге в Париже
18 июня 2022 , 23:27Читати новину українською
Этапе Бриллиантовой лиги в Париже (Франция) стал настоящей сказкой для Украины. Украинские прыжки в высоту заняли весь пьедестал.
Феерия украинок в Париже
Сразу четыре легкоатлетки представляли честь Украины на Бриллиантовой лиге в столице Франции. В сектор в прыжках в высоту состязались Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Екатерина Табашник, пишет 24 канал.
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