Украинские легкоатлетки во главе с Магучих завоевали весь подиум на Бриллиантовой лиге в Париже

Этапе Бриллиантовой лиги в Париже (Франция) стал настоящей сказкой для Украины. Украинские прыжки в высоту заняли весь пьедестал.

Феерия украинок в Париже

Сразу четыре легкоатлетки представляли честь Украины на Бриллиантовой лиге в столице Франции. В сектор в прыжках в высоту состязались Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Екатерина Табашник, пишет 24 канал.

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