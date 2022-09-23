Украинские клубы заработали на трансферах втрое больше, чем потратили: но не все так однозначно

В Украине официально закрылось трансферное окно. Следовательно, можно подводить итоги кто и сколько заработал и потратил на покупки и продажи футболистов.

Команды УПЛ на новых игроков потратили 13,84 миллиона евро. На продаже удалось заработать 49,62 миллионов евро. Разница – 35,78 миллиона евро. Но заработать удалось только шести клубам. А львиную долю дохода получил Шахтер.

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Не слишком радостные доходы

В общей сложности Шахтер заработал на трансферах – 44,3 миллиона евро. Такая большая сумма связана с тем, что "горняки" продавали своих легионеров, не желавших оставаться в клубе из-за войны. Но продали явно не за те суммы, которые эти игроки стоили.

Самый дорогой летний трансфер УПЛ – переход Давида Нереса в Бенфику за 15,3 миллиона евро. В общей сложности первые четыре места занимают продажи Шахтера своих игроков. За Додо удалось получить 14,5 миллионов евро. Маркос Антонио принес еще 7,5 миллионов евро. А за Фернанду удалось получить 6,5 миллиона евро.

Шахтеру принадлежит и самая дорогая покупка лета – за Александра Зубкова было заплачено 2 миллиона евро венгерскому Ференцварошу. В общей сложности команда потратила на новичков 6,6 миллиона евро. Что тоже самая большая сумма среди всех украинских клубов – это почти половина всех потраченных денег на игроков в УПЛ.

Кто заработал на трансферах

Кроме Шахтера, еще пять клубов пополнили свои счета благодаря трансферам летом 2022 года.

Заря: купила на 750 тысяч евро, продала на 2 миллиона евро. Разница – 1,25 миллиона евро. Луганской команде выйти в плюс помогли трансфер Владислава Кабаева в Динамо (1,2 миллиона евро) и Егора Назарины в Шахтер (800 тысяч евро). При этом полузащитник был продан в последний день трансферного окна перед его закрытием.

Днепр-1: купил на 1,1 млн евро, продал на 1,9 млн евро. Разница – 800 тысяч евро. Клуб заработал благодаря трансферу Егора Ярмолюка в английский Брентфорд за 1,5 миллиона евро. Это именно тот Брентфорд, который активно пытался купить Михаила Мудрика. Но сам переход Ярмолюка оставляет немало вопросов.

Колос: никого не купил, продал за 500 тысяч евро. Разница – 500 тысяч евро. Андрей Тотовицкий не сыграл за Колос ни одного матча, но его переход в Шахтер позволил команде заработать 500 тысяч евро.

Рух: никого не купил, отдал в аренду за 50 тысяч евро. Разница – 50 тысяч евро. Львовский клуб же пополнил свою казну благодаря аренде Алексея Сыча в бельгийский Кортрейт за 50 тысяч евро.

Верес: никого не купил, продал за 20 тысяч евро. Разница – 20 тысяч евро. Это та сумма, которую клуб получил за трансфер Сергея Панасенко в Металлист.

Кто потратился на новых игроков

Если Шахтер много потратил, но и заработал много, то есть и те клубы, которые больше потратили, чем заработали.

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Самым крупным расточителем оказалось Динамо. Команда продала игроков на 850 тысяч евро, а вот на новичков потратило 3,2 миллиона евро. Так что бюджет клуба сократился на 2,35 миллиона евро.

Также в минус ушли Ворскла (купили на 1,37 миллиона евро, никого не продали) и Металлист (купили на 820 тысяч евро, никого не продали).

Без изменений

В то же время, еще семь клубов УПЛ хоть и подписывали новых игроков, но там стоят сплошные "0". Это ведь были либо свободные агенты, либо бесплатные аренды. Потому ни расходов, ни доходов. Это такие клубы как Александрия, Металлист 1925, Львов, Черноморец, Ингулец, Минай и Кривбасс.