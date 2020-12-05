Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин сравнил выступления в еврокубках российских и украинских клубов.

Об этом легендарный украинец рассказал в интервью Youtube-каналу "Коммент.Шоу".

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Если сравнивать украинские команды и российские, то украинские все время в Европе выступают лучше чем российские. Если даже брать те времена, то Динамо Киев – четвертьфинал Лиги чемпионов, Шахтер – победа в Лиге Европы, Днепр играл в финале ЛЕ.

"Так, ЦСКА и Зенит брали Кубок УЕФА в 2000-х годах. Но в Украине сильных команд было больше. Металлист еще в порядке был, Днепр хороший был. Если брать Шахтер, то там большая часть – бразильцы. Как ни крути – у них другой менталитет. Те же Днепр и Металлист – там тоже было довольно много бразильцев", – сказал Воронин.

Что известно о российской карьере Воронина

Московское "Динамо" – не чужой клуб для Воронина. Нападающий выступал за эту команду на протяжении двух сезонов. Он перешел туда в 2010 году из английского "Ливерпуля" за 4 миллиона фунтов стерлингов. Но через два года отправился в аренду в немецкую "Фортуну".