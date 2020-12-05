Ексфорвард збірної України Андрій Воронін порівняв виступи в єврокубках російських і українських клубів.

Про це легендарний українець розповів у інтерв'ю Youtube-каналу "Коммент.Шоу".

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Якщо порівнювати українські команди і російські, то українські весь час в Європі виступають краще ніж російські. Якщо навіть брати тодішні часи, то Динамо Київ – чвертьфінал Ліги чемпіонів, Шахтар – перемога в Лізі Європи, Дніпро грав у фіналі ЛЄ.

"Так, ЦСКА і Зеніт брали Кубок УЄФА в 2000-х роках. Але в Україні сильних команд було більше. Металіст ще в порядку був, Дніпро хороший був. Якщо брати Шахтар, то там велика частина – бразильці. Як не крути – у них інший менталітет. Ті ж Дніпро і Металіст – там теж було досить багато бразильців", – сказав Воронін.

Що відомо про російську кар'єру Вороніна

Московське "Динамо" – не чужий клуб для Вороніна. Нападник виступав за цю команду протягом двох сезонів. Він перейшов туди у 2010 році з англійського "Ліверпуля" за 4 мільйони фунтів стерлінгів. Та через два роки відправився в оренду в німецьку "Фортуну".