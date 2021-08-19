Украинские клубы получили соперников по Кубку Европы ФИБА

В Кубке Европы ФИБА Украину будут представлять две команды. Днепр свой путь начнет с квалификации, а Киев-Баскет получил прямую путевку в группу.

Путь Днепра к групповому этапу

Днепру придется выиграть два матча в квалификации, чтобы попасть в групповой этап Кубка Европы ФИБА. В первом матче украинской команде будет противостоять польский Трефл. В случае победы в финале квалификации Днепр сыграет с победителем пары Ираклис (Греция) – Пловдив (Болгария).

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Если Днепр сумеет пройти квалификацию, то он попадет в группу "Е", где среди соперников Бахчешехир (Турция), Морнар Бар (Черногория) и команда, которая проиграет в полуфинале 2-го отборочного турнира Лиги чемпионов: Цмоки-Минск (Беларусь) – Монс-Эно (Бельгия) / Лейден (Нидерланды).



Результаты жеребьевки квалификации Кубка Европы ФИБА / Иллюстрация fiba.basketball

Матчи квалификации состоятся с 28 сентября по 1 октября.

Киев-Баскет и вероятный украинский соперник

Киев-Баскет себе гарантировал участие в групповом этапе. Команда попала в группу "В", где известны два из трех их соперников. Это Рилски (Болгария) и Хапоэль Эйлат (Израиль). Еще одной командой в этом квартете может стать украинский Прометей, если поступит в квалификации Лиги чемпионов. При этом Киев-Баскет, Прометей и Рилски выступали в одной группе Кубка Европы ФИБА прошлого сезона.

Если же Прометей успешно выступит в квалификации Лиги чемпионов, тогда место в группе займет один из Lucky Looser – команда, которая проиграет в квалификации Кубка Европы ФИБА.



Результаты жеребьевки группового этапа Кубка Европы ФИБА / Иллюстрация fiba.basketball

Групповой этап Кубка Европы стартует 13 октября.