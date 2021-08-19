Шлях Дніпра до групового етапу

Дніпру доведеться виграти два матчі у кваліфікації, щоб потрапити до групового етапу Кубку Європи ФІБА. У першому матчі українській команді буде протистояти польський Трефл. У випадку перемоги, у фіналі кваліфікації Дніпро зіграє з переможцем пари Іракліс (Греція) – Плодів (Болгарія).

До теми Український клуб підписав контракт з олімпійською чемпіонкою у складі збірної США з баскетболу

Якщо Дніпро зуміє пройти кваліфікацію, то він потрапить до групи "Е", де серед суперників Бахчешехір (Туреччина), Морнар Бар (Чорногорія) і команда, яка програє в півфіналі 2-го відбіркового турніру Ліги чемпіонів: Цмокі-Мінськ (Білорусь) – Монс-Ено (Бельгія) / Лейден (Нідерланди).



Результати жеребкування кваліфікації Кубка Європи ФІБА / Ілюстрація fiba.basketball

Матчі кваліфікації відбудуться з 28 вересня до 1 жовтня.

Київ-Баскет та ймовірний український суперник

Київ-Баскет собі гарантував участь у груповому етапі. Команда потрапила до групи "В", де відомі два з трьох їх суперників. Це Рілскі (Болгарія) та Хапоель Ейлат (Ізраїль). Ще однією командою в цьому квартеті може стати український Прометей, якщо поступить у кваліфікації Ліги чемпіонів. При цьому Київ-Баскет, Прометей та Рілскі виступали в одній групі Кубку Європи ФІБА минулого сезону.

Якщо ж Прометей успішно виступить у кваліфікації Ліги чемпіонів, тоді місце у групі займе один з Lucky Looser – команда, яка програє у кваліфікації Кубка Європи ФІБА.



Результати жеребкування групового етапу Кубка Європи ФІБА / Ілюстрація fiba.basketball

Груповий етап Кубка Європи стартує 13 жовтня.