Украинские каратисты завоевали 4 медали на турнире K1 Premier League в ОАЭ
21 февраля 2022 , 07:09Читати новину українською
В Объединенных Арабских Эмиратах завершился турнир K1 Premier League Fujairah 2022 года. Украинцам удалось 4 раза выйти на пьедестал этих соревнований.
Украинки завоевали на соревнованиях три медали – серебро Аниты Серегиной (весовая категория до 61 кг) и Анжелики Терлюги (до 55 кг), а также бронза Дианы Шостак (весовая категория до 61 кг), сообщает 24 канал.
К слову Украинский каратист Горуна уверен, что с легкостью мог бы победить МакГрегора
У мужчин Станислав Горуна стал третьим в кумите в весовой категории до 75 килограммов.
Следующий этап Премьер-лиги по каратэ состоится в городе Опорто (Португалия), 22 – 24 апреля.
Предыдущий турнир
- 24 января в столице Франции завершился турнир по каратэ Paris Open 2022. Украинские спортсмены вернулись с медалями из Парижа.
- Украинка Анжелика Терлюга завоевала золото в весовой категории до 55 килограммов.
- В весовой категории до 50 килограммов Юлия Палашевская стала второй.
- Анита Серегина (61 килограмм) и Олег Пащенко (75 килограмм) завоевали бронзовые награды.
- Благодаря такому количеству наград сборная Украины заняла второе общекомандное место. Возглавили рейтинговую таблицу хозяева соревнований – французы. На их счету 31 награда.