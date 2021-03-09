Сокол и Ледяные Волки в понедельник, 8 марта, сыграли перенесенный матч 33-го тура УХЛ Париматч. Во время игры между хоккеистами возникла массовая драка.

В первом периоде при счете 1:1 у ворот Ледяных Волков вспыхнули эмоции.

Кстати В России 10-летние хоккеисты устроили массовую драку: видео

После толчка на борт Симчука несколько хоккеистов решили выяснить отношения. В итоге, дольше всех махали кулаками Фолтин и Коржилецкий.

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Как завершился поединок

Счет в матче открыли Ледяные Волки: Анкудинов реализовал большинство. Но через три минуты Андрейков мощным броском сравнял счет, а к концу периода Гильманов вывел "пернатых" вперед.

Ударно начали Волки и второй период. Дорофеев в первой же атаке сравнял счет. Начало заключительной 20-минутки осталось за подопечными Шафаренко.

На второй минуте третьего периода Симчук фантастическим броском с острого угла вывел "пернатых" вперед, а ближе к концу заключительного игрового отрезка Курбатов поставил точку в матче – 4:2.