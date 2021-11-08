Украинские гимнасты завоевали серебро на турнире в Швейцарии

Украинские спортивные гимнасты Илья Ковтун и Елизавета Губарева завоевали "серебро" на Кубке Швейцарии в Цюрихе. Команда "сине-желтых" уступила лишь олимпийским чемпионам из России.

Успех украинцев в Цюрихе

Турнир в Швейцарии несколько отличался от классических командных состязаний. Команда состояла из двух участников, которые выступали на испытаниях.

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Начиналось все с десяти команд, где, кроме Украины, выступали представители Франции, США, Германии, Австрии, Италии, России и Турции.

В полуфинале соревновались 4 лучшие команды. Победителя определили в финале среди 2 команд с самым высоким результатом.

В итоге Украина набрала 26.15 балла и завоевала "серебро". Украинский дуэт уступил России на 2.25. Никита Нагорный и Ангелина Мельникова завоевали золотую награду, а дуэт из Италии Аличе Д'Амато и Стефано Патрон стали бронзовыми призерами турнира.