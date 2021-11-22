Украинские гимнастки сделали совместное фото россиянками во время гала-шоу в Испании

12:17

На гимнастическом гала-шоу "Euskalgym-2021" в Испании Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко сфотографировались вместе со спортсменками сборной России Дарьей Трубниковой и Екатериной Селезневой. В кадр также попала олимпийская чемпионка из Израиля Линой Ашрам.