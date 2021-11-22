Украинские гимнастки сделали совместное фото россиянками во время гала-шоу в Испании

22 ноября 2021 , 12:17
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Russia Rhythmic Gymnastics

На гимнастическом гала-шоу "Euskalgym-2021" в Испании Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко сфотографировались вместе со спортсменками сборной России Дарьей Трубниковой и Екатериной Селезневой. В кадр также попала олимпийская чемпионка из Израиля Линой Ашрам.

В объятиях россиянок

Совместный снимок разместили в инстаграм-странице посвященной художественной гимнастике России, также фотография сопровождалась смайлами с изображением сердечек.

Смотрите также Спорт "вне политики": Украина погрузилась в очередной спор

Пограничная поделилась фото в своем инстаграме.


 
Совместное фото украинских и российских гимнасток / Фото instagram.com/russia_rg_

  • Кристина Пограничная – призер Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе и чемпионка Украины среди юниоров по художественной гимнастике 2017 и 2018 годов.
  • Виктория Оноприенко – является чемпионкой Украины и вице-чемпионкой Европы в командных выступлениях.
  • Каждый год в Испании проходит гимнастическое гала-шоу "Euskalgym", где выступают лучшие гимнастки мира.

Подобные случаи в украинском спорте

  • Подобный случай произошел на Олимпиаде-2022 в Токио. Когда украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих в объятия сфотографировалась с победительницей, которая представляла команду олимпийского комитета России.
  • Это фото вызвало большой резонанс у украинских поклонников спорта.
  • Сама же спортсменка призналась, что ее действия контролировали эмоции после добытой олимпийской "бронзы" в Токио. Та заверила, что в ее фотографии не было ни единого политического подтекста.
  • Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко прокомментировал ситуацию относительно совместного фото украинки и россиянки. Он заявил, что тоже сделает фото с российским спортсменом, если снова попадет с ним на подиум.
К слову. Львовянка Кристина Пограничная вошла в десятку лучших на Олимпийских играх-2022 на соревнованиях по художественной гимнастике, в итоге украинка заняла девятое место. А Виктория Оноприенко замкнула десятку лучших в Токио.
Автор: Дарина Жданович