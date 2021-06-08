Украинские футболисты внесли запрещенного рэпера Моргенштерна в официальный плей-лист Евро-2020

Футболисты сборной Украины составили свой плей-лист для Евро-2020. И решили включить в него тех исполнителей, которым запрещен въезд в Украину. Среди таковых – российский рэпер Моргенштерн.

На Чемпионате Европы по футболу был представлен официальный плей-лист, который доступен на стриминговых платформах Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal и Napster. И в первый день после его публикации возник скандал. Так как туда попал трек LECK российского рэпера Моргенштерна. Учитывая, что он содержал ненормативную лексику, его убрали. Так же убрали оттуда и еще один трек "Нету интереса" от российского рэпера 10age.

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И все же и Моргенштерн, и 10age со своим запрещенным треком "Нету интереса" (он тоже содержит ненормативную лексику) сумели попасть в плей-лист Евро-2020. Все благодаря сборной Украины.

Каждая сборная на Евро-2020 подавала свой список композиций. Их составляли сами игроки. У сборной Украины – девять композиций. И три из них – российских исполнителей – Моргенштерна, 10age и DEAD BLONDE. При этом песня Моргенштерна "ДУЛО" тоже содержит ненормативную лексику. Как и песня MONTERO в исполнении Lil Nas X.



Официальный плей-лист сборной Украины на Евро-2020 / скрин

Стоит добавить, что ни Моргенштерн, ни 10age или DEAD BLONDE не попали в плей-лист сборной России. А из украинских песен наши футболисты выбрали лишь одну – "Їхали козаки" группы "Тінь сонця". Именно эта песня была "визитной карточкой" сборной Украины на Евро-2016.

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