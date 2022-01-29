Украинские футболисты могут перейти в другой клуб за рекордный трансфер в 75 миллионов евро

Рекордным трансфером в 2022 году пока стал переход сербского нападающего Душана Влаховича в Ювентус за 75 миллионов евро. Он может повлечь и трансфер украинцев в европейские клубы.

Ювентус официально подписал Влаховича. Итальянская Фиорентина за своего нападающего получила 70 миллионов евро. Еще 5 миллионов евро "фиалки" могут получить как бонусы за выступления футболиста.

Этот трансфер может иметь "эффект домино" в европейском футболе. И первые его проявления уже есть.

Фиорентина на место Влаховича купила бразильца Артура Кабрала из швейцарского Базеля. За нападающего пришлось выложить 14 миллионов евро. Правда есть за что: в этом сезоне форвард забил 27 голов за 31 матч, а также отдал 8 результативных передач. И ему всего 23 года.

Теперь Базель вынужден искать замену своему нападающему. И в швейцарском клубе внимание обращают в сторону украинских футболистов. До этого интерес приписывали к "динамовцу" Владиславу Супряге и Даниилу Сикану из Шахтера. Речь шла об аренде с возможностью выкупа. Правда Супряга может оказаться в чемпионате Италии. А вот у Сикана пока нет других предложений.

Подробнее Клуб Серии А выиграл борьбу за нападающего Динамо Супрягу

Однако стоит добавить, что впоследствии швейцарские СМИ опровергали эту информацию о заинтересованности украинскими нападающими. И в истории уже были случаи, когда клуб до последнего опровергал интерес, пока таки не подписывал контракт.

Эффект домино для украинцев

В истории уже были случаи, когда рекордные трансферы приводили к переходу украинских футболистов за границу.

Андрей Ярмоленко перешел в 2017 году в дортмундскую Боруссию за 25 миллионов евро. "Шмели" искали замену Усману Дембеле, который перешел в Барселону за 140 миллионов евро. Правда тогда вместе с Ярмоленко перешел и еще совсем юный Джендон из МанСити за 7,84 миллиона евро. И он оказался значительно лучшим капиталовложением для Боруссии.

А Барселона решила купить Дембеле, потому что им нужна была замена Неймару, который перешел тогда же за рекордные 222 миллиона евро в ПСЖ.