Украинские фигуристы выиграли "золото" на старте олимпийского сезона: видео
Украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин впервые выступили в олимпийском сезоне 2021/22. Лидеры сборной Украины завоевали "золото" на международном турнире в Одессе – Кубок Виктора Петренко.
Дебют с новыми программами
Александра Назарова и Максим Никитин получили высшую награду в танцах на льду. Украинский дуэт получил в сумме за две программы 190.96 балла.
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В ритмичном танце украинцы получили 75.17 балла, – 115.79 балла. Это позволило им остаться лидерами.
Видео ритмичного танца украинского дуэта
Видео произвольного танца украинской пары
Лидеры украинской сборной на 17 баллов опередили британский дуэт – Сашу Фиар и Джорджа Вадделла. Третью строчку заняли представители Польши – Анастасия Полибина и Павел Головишников.
Назарова и Никитин впервые представили версии обеих олимпийских программ.
- Кубок Виктора Петренко состоялся в Одессе впервые. Он назван в честь украинского олимпийского чемпиона 1992 года в одиночном фигурном катании.
- На чемпионате мира-2021 Назарова, Никитин и Иван Шмуратко в одиночниках завоевали для Украины олимпийскую лицензию в танцах на Игры-2022 в Пекине. На турнире Nebehorn Trophy Анастасия Шаботова тоже получила квоту.
- Также Александра Назарова и Максим Никитин в этом сезоне будут представлять сборную на престижной серии гран-при.