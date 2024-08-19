Украинские фигуристы во главе со звездной Баюл провели благотворительное шоу в США

Украинские и европейские фигуристы собрались в американском Сиэтле для проведения благотворительного шоу. Мероприятие организовали с целью собрать средства для реабилитации украинцев.

Украинские фигуристы совместно с Volia Fund собирали средства на протезирование и реабилитацию раненых украинцев. Событие состоялось в Сиэтле 17 августа.

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Благотворительное шоу украинских фигуристов

Мероприятие состоялось в ледовом комплексе Kraken Community Iceplex с участием украинских звезд фигурного катания: Лолиты Ермак, Марии Голубцовой, Кирилла Белоброва, Алины Милевской, Михаила Мединицы и других выдающихся спортсменов нашей страны. Специальной гостьей шоу была первая украинская олимпийская чемпионка Оксана Баюл-Фарина.

Все средства заработанные с благотворительного шоу будут направлены на поддержку украинцев, пострадавших в результате полномасштабной войны России.

Частичка выступления Оксаны Баюл: смотрите видео

Напомним, что Оксана Баюл является первой олимпийской чемпионкой независимой Украины. Она получила "золото" на зимних Олимпийских играх в 1994 году в Норвегии.