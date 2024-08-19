Українські фігуристи спільно з Volia Fund збирали кошти на протезування та реабілітацію поранених українців. Подія відбулася в Сіетлі 17 серпня.

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Благодійне шоу українських фігуристів

Захід відбувся в льодовому комплексі Kraken Community Iceplex за участю українських зірок фігурного катання: Лоліти Єрмак, Марії Голубцової, Кирила Бєлоброва, Аліни Мілевської, Михайла Мединиці та інших видатних спортсменів нашої країни. Спеціальною гостею шоу була перша українська олімпійська чемпіонка Оксана Баюл-Фаріна.

Всі кошти зароблені з благодійного шоу будуть спрямовані на підтримку українців, які постраждали внаслідок повномасштабної війни Росії.

Частинка виступу Оксани Баюл: дивіться відео

Нагадаємо, що Оксана Баюл є першою олімпійською чемпіонкою незалежної України. Вона здобула "золото" на зимових Олімпійських іграх в 1994 році у Норвегії.