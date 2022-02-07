Украинские фанаты вместе с португальцами отпраздновали победу над Россией: яркое видео
7 февраля 2022 , 18:47Читати новину українською
Сборная Португалии победила Россию в финале чемпионата Европы по футзалу. Своей победой над россиянами португальские игроки порадовали на трибунах и украинских болельщиков.
После финального матча фаны сборной Украины, находившиеся на трибунах зала в Амстердаме, присоединились к празднованиям португальцев. На видео видно, как развеваются сине-желтые флаги на фоне танцев футзалистов, сообщает 24 канал.
К слову Месть за Украину: Португалия переиграла Россию и защитила звание чемпиона Европы по футзалу
Видео празднования португальской сборной
Португалия – Россия: коротко о матче
- Сборная Португалии выиграла чемпионат Евро-2022 по футзалу, обыграв оппонентов из России со счетом 4:2.
- При этом Россия вела 2:0 в начале игры. Счет на 10-й минуте открыл игрок сборной РФ Антон Соколов, а Андрей Афанасьев забил второй мяч через 3 минуты.
- Однако, уже за полторы минуты до перерыва Томаш Паса сократил отставание. На 27-й минуте Андре Коэльо сравнял счет, и уже через 5 минут еще раз забил сборной России третий, и решающий мяч.
- Четвертый гол Пани в пустые ворота стал разгромным для сборной России, залетев в сетку фактически под финальное звучание свистка арбитра.