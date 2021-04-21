Керимов в поединке за "бронзу" в весовой категории до 57 килограммов поборол Мику Салима Наима из Болгарии – 9:4.
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Игорь Никифорук получил награду в весе до 70 килограммов. В бронзовом финале Никифорук должен был сойтись с представителем Великобритании Николае Кожокару, но он снялся с соревнований.
Выступление других украинцев
Украинец Андрей Свирид (65 килограммов) уступил место на пьедестале Алиму Рахимзаде из Азербайджана (2:3), заняв в итоге 5 место.
Также украинский борец вольного стиля Андрей Джелеп (до 61 килограмма) вышел в финал. 21 апреля в бронзовом финале в весовой категории от 125 килограммов выступит украинец Александр Хоцяновский. Соперником нашего борца станет венгр Даниэль Лигети.