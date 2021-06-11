Украинские борчихи взяли 4 медали в Польше, Ливач и Лавренчук – серебряные призеры: видео

В польской Варшаве продолжается мемориал Зиолковського (Poland Pron-2021). 10 июня украинские борчихи четыре раза поднимались на пьедестал.

Репетиция перед Олимпиадой

Наши девушки получили два "серебра" и две бронзовых медали. Первой на ковер в борьбу за медали вступила Оксана Ливач. У 24-летней борчихи был непростой экзамен – схватка за "золото" против трехкратного призера Олимпиады Марии Стадник из Азербайджана.

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Первый период в финале весовой категории до 50 килограммов остался за львовянкой, которая выступает под азербайджанским флагом (1:9). В следующем Оксана включилась и несколько сократила преимущество, но догнать титулованную соперницу не смогла (4:9).

Ливач стала серебряным призером турнира в столице Польши. Стадник третий раз победила талантливую украинку за последние три года. Этот финал мог быть генеральной репетицией перед Олимпийскими играми в Токио. При хороших раскладах именно эти борчихи могут поспорить за "золото" этой весовой категории в Японии.

На пути к финалу Ливач победила представительницу Казахстана Валентину Исламову Брик (12:10). В полуфинале была сильнее россиянки Надежды Соколовой.

Стадник на пути к "золоту" уверенно разобралась с румынкой Эмилией Алиной Вуч (12:2), американкой Эрин Голстон (10:0) и россиянкой Марией Тюмерековой (11:1).

Ливач – Стадник видеообзор

Харив взяла реванш у борчихи из Польши

В бронзовом финале веса до 55 килограммов тоже не обошлось без украинок. Под "сине-желтым" флагом выступала Ирина Харив.

Украинка в схватке за "бронзу" на характере вырвала победу у полячки Роксаны Марты Засиной (1:1). Хотя первый раунд остался за представительницей Польши.

Харив побеждала на турнире представительниц Турции, Польши и России. Только полячка Засина остановила победный путь украинки. Интересно, что именно против этой соперницы Харив боролась в схватке за третье место на пьедестале.

Харив – Засина видеообзор бронзового финала

Убедительный триумф

В весовой категории до 62 килограммов Украину представляла Илона Прокопевнюк. Борчиха пробилась в бронзовый финал, где ее ждала соперница из США Дженнифер Пейдж. Американка не смогла дать достойный бой украинке, которая с убедительным перевесом поднялась на третье место турнира в Польше (16:4).

До этого Прокопевнюк вырвала победу у представительницы Бразилии (6:5). Но обидно уступила в полуфинале борчихе из Канады (6:5).

Прокопевнюк – Пейдж видеообзор схватки

Четвертая награда для Украины

Еще одна награда добавилась в копилку Украины в весе 65 килограммов. Там нашу страну защищала Анастасия Лавренчук. Украинка на пути к финалу получила убедительные победы над шведкой, представительницами Турции и Польши.

В золотом финале Лавренчук боролась против шведки Хенны Юханссон. На ковре была красивая и неуступчивая борьба, которая завершилась в пользу борчихи из Швеции (6:6).

Лавренчук – Юханссон видеообзор