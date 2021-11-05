Украинские борчихи на характере завоевали две медали чемпионата мира в Сербии: видео

На чемпионате мира до 23 лет по борьбе разыграли первые комплекты наград. Украинки завоевали первые две медали.

Один день – две медали для Украины

Первые награды чемпионата мира к 23 годам Украине принесли Соломия Винник и Оксана Чудик. Первой на ковер вышла Соломия.

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Винник уверенно одолела своих соперниц на пути к золотому финалу, где ее уже ждала сильная представительница Польши Ангелина Лысак. Отметим, что Лисак ранее выступала под "сине-желтым" флагом. К сожалению, украинцы не удалось стать победительницей стычки. Саломея Винник – вице-чемпионка мира в весовой категории до 59 килограммов.

Винник – Лисак: видеообзор

Винник открыла отсчет медалей в украинской копилке. Второй на ковер вышла Оксана Чудик. Украинка соревновалась в весе до 68 килограммов. В полуфинале Чудик проиграла французской борчихе (3:0) и получила право побороться за "бронзу".

Кто вышел в финал чемпионата мира?

Мария Винник (53 килограмма, за "бронзу")

Алина Акобия-Грушина (57 килограммов, за "золото")

Екатерина Зеленых (62 килограмма за "золото")

Анастасия Лавренчук (65 килограммов, за "золото")

Анастасия Алпеева (72 килограмма, за "золото")

День выдался удачным для других украинских борчих. Сразу 5 спортсменок прошли в финалы, которые пройдут 5 ноября.. В этот день свой путь на чемпионате мира начинают вольники.