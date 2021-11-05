Украинские борчихи на характере завоевали две медали чемпионата мира в Сербии: видео
5 ноября 2021 , 12:10Читати новину українською
Источник:24 канал
На чемпионате мира до 23 лет по борьбе разыграли первые комплекты наград. Украинки завоевали первые две медали.
Один день – две медали для Украины
Первые награды чемпионата мира к 23 годам Украине принесли Соломия Винник и Оксана Чудик. Первой на ковер вышла Соломия.
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Винник уверенно одолела своих соперниц на пути к золотому финалу, где ее уже ждала сильная представительница Польши Ангелина Лысак. Отметим, что Лисак ранее выступала под "сине-желтым" флагом. К сожалению, украинцы не удалось стать победительницей стычки. Саломея Винник – вице-чемпионка мира в весовой категории до 59 килограммов.
Винник – Лисак: видеообзорДень выдался удачным для других украинских борчих. Сразу 5 спортсменок прошли в финалы, которые пройдут 5 ноября. Начало решающих схваток – 19:00. В этот день свой путь на чемпионате мира начинают вольники.
Кто вышел в финал чемпионата мира?
- Мария Винник (53 килограмма, за "бронзу")
- Алина Акобия-Грушина (57 килограммов, за "золото")
- Екатерина Зеленых (62 килограмма за "золото")
- Анастасия Лавренчук (65 килограммов, за "золото")
- Анастасия Алпеева (72 килограмма, за "золото")