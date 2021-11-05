Украинские борчихи на характере завоевали две медали чемпионата мира в Сербии: видео

5 ноября 2021 , 12:10
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Источник:

24 канал

На чемпионате мира до 23 лет по борьбе разыграли первые комплекты наград. Украинки завоевали первые две медали.

Один день – две медали для Украины

Первые награды чемпионата мира к 23 годам Украине принесли Соломия Винник и Оксана Чудик. Первой на ковер вышла Соломия.

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Винник уверенно одолела своих соперниц на пути к золотому финалу, где ее уже ждала сильная представительница Польши Ангелина Лысак. Отметим, что Лисак ранее выступала под "сине-желтым" флагом. К сожалению, украинцы не удалось стать победительницей стычки. Саломея Винник – вице-чемпионка мира в весовой категории до 59 килограммов.

Винник – Лисак: видеообзор

День выдался удачным для других украинских борчих. Сразу 5 спортсменок прошли в финалы, которые пройдут 5 ноября. Начало решающих схваток – 19:00. В этот день свой путь на чемпионате мира начинают вольники.

Кто вышел в финал чемпионата мира?

  • Мария Винник (53 килограмма, за "бронзу")
  • Алина Акобия-Грушина (57 килограммов, за "золото")
  • Екатерина Зеленых (62 килограмма за "золото")
  • Анастасия Лавренчук (65 килограммов, за "золото")
  • Анастасия Алпеева (72 килограмма, за "золото")
Автор: Софія Кулай