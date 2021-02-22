В черногорском городе Будва 21 февраля завершился боксерский турнир "Адриатическая жемчужина". Украинская команда победила в финале российских представителей, получив четыре золотые награды.

21 февраля завершились финальные поединки турнира, участие в котором принимали 140 спортсменов из 13 стран мира. Украинской молодежной сборной по боксу удалось стать одной из лидеров соревнований.

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Удачное выступление украинской сборной по боксу

Международный турнир в Черногории, который проходил с 17-21 февраля, стал этапом в подготовке к молодежному чемпионату мира-2021, который должна принимать Польша в апреле 2021 года. В последний день соревнований на ринг вышли боксеры в 14 весовых категориях. Среди них было 6 представителей Украины, из них трое взяли награды высшей пробы.

К слову, днем ранее первую медаль для украинской команды завоевал Юрий Захареев, который в весовой категории 69 килограммов стал чемпионом турнира, одолев в решающем бою соперника из Молдовы.

Еще три золотых награды пополнили копилку молодежной сборной Украины в заключительный день соревнований. Трое украинских боксеров вышли на ринг против представителей России.

Финальные бои

Геннадий Масленников в категории до 60 килограммов одолел Тенгиза Котояна. Ратмир Турчанинов, представляющий нашу страну в категории 64 килограммов, оказался сильнее россиянина Дониера Назарова. Еще один украинец Матвей Ражба в весе до 81 килограммов победил Василия Каверина.

В финальных боях соревновались еще три боксера из Украины. Дмитрий Пащенко (46-49 килограммов) и Василий Ткачук (в весе более 91 килограмм) не смогли получить золотые награды. За шаг до первого места остановилась единственная претендентка среди девушек Марина Стойко в весе 69 килограммов.