Украинский боксер Иван Голуб (19-1, 15 КО) в рамках главного поединка вечера на арене Caribe Royale в Орландо (США) встречался против Луиса Эдуардо Флореса (25-18, 21 КО).

Бой 33-летнего уроженца Горловки на арене Caribe Royale в Орландо завершился досрочно.

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Наш соотечественник с первых секунд захватил инициативу и мощными ударами раз за разом доставал соперника. Развязка наступила в 6-м раунде. Иван зажал оппонента в угол и стал его методично избивать.

Рефери остановил бой, присудив победу техническим нокаутом.

Последний раз Голуб выходил в ринг 11 ноября 2019 года, выиграв нокаутом в Янера Гонсалеса.

Видео нокаута в бою Иван Голуб – Луис Эдуардо Флорес