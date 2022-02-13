Украинские боксеры стали победителями на международном турнире в Венгрии

В венгерском Дебрецене прошли финальные бои на международном турнире по боксу Bocskai Memorial Tournament. Украинские спортсмены из турнира вернулись с наградами.

Первой из украинцев победила Ярослава Маринчук, которая стала чемпионкой соревнований в весовой категории до 50 килограммов, пройдя Викторию Палфи из Венгрии.

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В субботу, 12 февраля, еще три золотые медали завоевали мужчины. Сначала Александр Меленюк (до 63,5 килограмма) победил Ромео Косту из Уэльса и стал чемпионом соревнований. А после этого Юрий Захареев (до 71 килограмм) одолел Ласло Козака из Венгрии и получил золотую награду.

Аркадий Карцан победил своего соотечественника Евгения Павловского в финальном бою весовой категории до 92 килограмм и стал чемпионом, соответственно у его соперника по финалу – "серебро".

Богдан Толмачев (до 80 килограммов) из-за болезни был вынужден сняться с финального поединка. У нашего боксера серебряная медаль.

Андрей Исаков (до 86 килограммов) уступил бразильцу Кено Машаду и тоже стал серебряным призером соревнований.

Эдуард Трофименко (до 57 килограммов) уступил Максиму Панкову из Беларуси, став бронзовым призером соревнований, а Дмитрий Куля (до 75 килограммов) уступил место в финале Вандерле Перейре из Бразилии – у украинца также третье место.

Еще одна украинская "бронза" – у Руслана Цыкало (до 57 килограммов), который заболел ковидом, из-за чего был вынужден пропустить полуфинальный поединок с венгром Иштваном Бундовичем.