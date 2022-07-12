Мужская сборная Украины по биатлону готовится к новому сезону в немецком Оберхофе

Мужская сборная Украины по биатлону начала свой первый тренировочный сбор за границей. Команда готовится к новому сезону в Германии.

Сборная тренируется в Германии

Мужская сборная Украины по биатлону начала тренировочный сбор в немецком Обергофе. Немецкий биатлонист Эрик Лессер опубликовал совместное фото с украинскими атлетами.

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В состав команды на сборе вошли: Антон Дудченко, Денис Насыко, Артем Прима, Тарас Лесюк, Дмитрий Пидручный и Богдан Цымбал.

Отметим, что с мужской сборной также тренируется Дарья Блашко.



Совместная тренировка / Скриншот

Хорошо видеть этих ребят здоровыми и сильными на сборе в Обергофе. Мы провели хорошую совместную велосипедную тренировку,

– написал немецкий биатлонист.

Тренер мужской сборной по биатлону Юрай Санитра рассказал, как решил остаться работать в Украине после начала полномасштабной войны.

"Я очень переживал за всех спортсменов и тренеров, а также за болельщиков, которых так много в Украине. Я помогал чем мог. Пять недель семья одного из моих спортсменов жила у меня. Это очень тяжелое время, и я долго думал, продолжать ли работать с командой. Я пообщался с родными и понял, что не могу покинуть своих спортсменов и украинский биатлон во время, когда им нужна помощь", – подчеркнул тренер.

Сезон-2022/2023 стартует 29 ноября 2022 года. Уже традиционно соревнования начнутся с индивидуальной мужской гонки. Первый этап Кубка мира состоится в финском Контиолахте.