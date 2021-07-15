Украинские баскетболисты победили благодаря невероятному броску на последней секунде: видео

Сборная Украины U23 по баскетболу 3х3 стартовала в Лиге наций. Во втором матче наша команда обыграла сборную Беларуси. Все решил бросок на последней секунде матча.

В первом матче 15 июля украинские баскетболисты уступили хозяевам из Литвы – 12:21. А во второй игре в этот день вырвали победу у белорусов.

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Хотя на протяжении игры белорусы большую часть времени были впереди. Но к концу матча украинцы сократили отставание.

Судьбу поединка решил Яков Титов. На последней секунде игры он метко бросил с дальней дистанции, добавив в актив нашей команды 2 очка, и в итоге принес сборной победу – 20:19.