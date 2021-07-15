У першому матчі 15 липня українські баскетболісти поступилися господарям з Литви – 12:21. А в другій грі в цей день вирвали перемогу у білорусів.

Нагадаємо Ривок від свого кільця та переможний кидок за секунди: неймовірна розв'язка у матчі ЧС

Хоча протягом гри білоруси більшість часу були попереду. Але до кінця матчу українці скоротили відставання.

Долю поєдинку вирішив Яків Тітов. На останній секунді гри він влучно кинув з дальньої дистанції, додав до активу нашої команди 2 очки і як підсумок приніс збірній перемогу – 20:19.