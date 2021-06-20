Украинские и австрийские фанаты спели "Путин – ху*ло" перед матчем на Евро-2020: видео

Исполнения хита "Путин – ху*ло" может стать неофициальным гимном Евро-2020. Ведь его поют не только украинские болельщики.

На этот раз "Путин – ху*ло" спели украинские и австрийские болельщики в центре Бухареста за день до матча между сборными на Евро-2020.

Сборные Украины и Австрии сыграют в понедельник, 21 июня, в 19:00 в Бухаресте.

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При этом что украинские, что австрийские болельщики в это время ведут себя довольно дружелюбно.

Смотрите видео как украинские и австрийские болельщики вместе поют "Путин – ху*ло"

"Путин – ху*ло" на Евро-2020