Украинские и австрийские фанаты спели "Путин – ху*ло" перед матчем на Евро-2020: видео

Исполнения хита "Путин – ху*ло" может стать неофициальным гимном Евро-2020. Ведь его поют не только украинские болельщики.
На этот раз "Путин – ху*ло" спели украинские и австрийские болельщики в центре Бухареста за день до матча между сборными на Евро-2020.Сборные Украины и Австрии сыграют в понедельник, 21 июня, в 19:00 в Бухаресте.
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При этом что украинские, что австрийские болельщики в это время ведут себя довольно дружелюбно.
Смотрите видео как украинские и австрийские болельщики вместе поют "Путин – ху*ло"
"Путин – ху*ло" на Евро-2020
- Это не впервые болельщики исполняют популярную песню "Путин – ху*ло" на Евро-2020. Так было и в Амстердаме, где свой первый матч сыграла сборная Украины против Нидерландов на Евро-2020.
- Впоследствии 17 июня Украина второй матч провела в Бухаресте. И на стадионе во время игры было слышно фанатское пение.
- Его было слышно настолько хорошо, что на него отреагировали аж в Москве. Местный депутат, комментирует любые новости, связанные с Евро-2020, потребовал наказать украинских болельщиков, не пуская их на стадион. УЕФА никак не отреагировала на эти жалобы. Зато осудила позорное поведение российских болельщиков на Евро-2020.
- И российские зрители тоже могли собственными ушами услышать песню "Путин – ху*ло" во время трансляции матча.