Украинские арбитры будут работать экспертами во время Евро-2020

Украинские арбитры не будут работать на Евро-2020. Но они смогут выразить свое мнение относительно того, что происходит на поле. Их пригласили экспертами на телевидение.

Украинские арбитры никогда не комментируют свои решения. Им это запрещено делать. Но на время Евро-2020 они смогут обсудить работу своих иностранных коллег.

"Мы планируем, чтобы на этом Евро в качестве экспертов работали действующие украинские арбитры. Мы знаем, что долгое время было табу на эту тему – арбитры не могли давать комментарии. Удалось договориться с Комитетом арбитров. Не буду называть фамилии. Сейчас обсуждаются последние договоренности. Это очень узнаваемые украинские арбитры, которые находятся на слуху", – рассказал шеф-продюсер телеканалов "Футбол 1/2/3" Иван Гресько.

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В целом на время Евро-2020 каналы "Футбол 1/2/3" планируют свои эфиры почти целый день посвящать турниру. Начинаться все будет в 10:00 с Hightlight show. В течение дня будут трансляции футбольных матчей.