Украинские шпажисты фехтуют посреди руин в Харькове: впечатляя фото из разрушенного комплекса

Российские оккупанты уничтожают все на своем пути. Они нанесли значительный ущерб спортивной инфраструктуре в Украине.

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Российские захватчики никогда не смогут уничтожить нашу волю и жажду победы. Украинские фехтовальщики скрестили клинки посреди разрушенного спортивного комплекса Харьковского национального университета имени Каразина "Унифехт".

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Карин Говбах поделилась впечатляющими фотографиями в своих соцсетях.

Украинцы фехтуют посреди руин / Фото из фейсбука Карин Говбах

Недавно министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что оккупанты повредили 94 объекта спортивной инфраструктуры, нанеся ущерб около 130 миллионов долларов.

В частности, разрушен стадион в Волновахе, стадион Металлист на Харьковщине, уникальный велотрек в Лимане, ледовый дворец в Северодонецке, который был одним из крупнейших в Украине. Целью вражеских снарядов стали бассейн Нептун в Мариуполе, Луганский областной физкультурный центр Олимп в Кременной, спорткомплекс Авангард в Киеве, Олимпийский учебно-спортивный центр в Чернигове, десятки других объектов.

Спортивный комплекс Харьковского национального университета имени Каразина "Унифехт" боевики разрушили в начале марта.

На кадрах видно, что часть здания – от крыши до пола – полностью обрушилась. Окон отчасти нет.

Площадь спорткомплекса составляет 3000 квадратных метров. В здании есть двухуровневый тренажерный зал и игровые площадки.