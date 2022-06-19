Невероятное выступление украинки

Украинка Власть Харькова чемпионка Европы по фехтованию! Для нее это первая награда на взрослом уровне, пишет 24 канал.

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25-летняя спортсменка в Турции дебютировала в континентальном первенстве в составе взрослой сборной Украины.

Харькова в групповом раунде выиграла пять боев из шести и стартовала в туре прямого выбывания под третьим номером посева.

В 1/64 финала представительница Украины одолела чешку Веронику Билешову (15:10), еще с большим преимуществом она победила Дамланур Сомнус из Турции – 15:9.

В поединке за выход в топ-8 Власти победили третий номер мирового рейтинга и действующую вицечемпионку Европы Мари-Флоранс Кандассами из Франции (15:11).

По пути в полуфинал украинка выбросила из борьбы представительницу Венгрии Эстер Мухари. Харькова уже с первых минут перехватила лидерство и не оставила шансов своей оппонентке (15:08).

В полуфинале украинка противостояла польке Мартыне Сватовской-Венгларчик. Эта встреча имела похожий сценарий, украинка завладела инициативой в начале встречи, удержала комфортный гандикап и победила соперницу. Бой закончился со счётом 15:10.

В "золотом" финале соперницей Влады была опытная фехтовальщица из Италии Росселла Фьяминго, которая является серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и двукратной чемпионкой мира. противостояние до победного – 15:10.

Что известно о спортсменке