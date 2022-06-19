Невероятное выступление украинки
Украинка Власть Харькова чемпионка Европы по фехтованию! Для нее это первая награда на взрослом уровне, пишет 24 канал.
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25-летняя спортсменка в Турции дебютировала в континентальном первенстве в составе взрослой сборной Украины.
Харькова в групповом раунде выиграла пять боев из шести и стартовала в туре прямого выбывания под третьим номером посева.
В 1/64 финала представительница Украины одолела чешку Веронику Билешову (15:10), еще с большим преимуществом она победила Дамланур Сомнус из Турции – 15:9.
В поединке за выход в топ-8 Власти победили третий номер мирового рейтинга и действующую вицечемпионку Европы Мари-Флоранс Кандассами из Франции (15:11).
По пути в полуфинал украинка выбросила из борьбы представительницу Венгрии Эстер Мухари. Харькова уже с первых минут перехватила лидерство и не оставила шансов своей оппонентке (15:08).
В полуфинале украинка противостояла польке Мартыне Сватовской-Венгларчик. Эта встреча имела похожий сценарий, украинка завладела инициативой в начале встречи, удержала комфортный гандикап и победила соперницу. Бой закончился со счётом 15:10.
В "золотом" финале соперницей Влады была опытная фехтовальщица из Италии Росселла Фьяминго, которая является серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и двукратной чемпионкой мира. противостояние до победного – 15:10.
Что известно о спортсменке
- 25-летняя украинская шпажистка представляет город Киев.
- Харьков является лидером национального рейтинга в Украине. В то же время, на внутренних соревнованиях шпажистка еще ни разу не выигрывала взрослый чемпионат Украины в индивидуальном первенстве.
- На международном уровне лучшим результатом Харьковской выступления на чемпионате Европы было 15-е место на Гран-при в Дохе, а также 21-я позиция на этапе Кубка мира в Барселоне. Оба результата украинка показала в сезоне-2021/2022.