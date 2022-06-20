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Російські загарбники ніколи не зможуть знищити нашу волю та жагу до перемоги. Українські фехтувальники схрестили клинки посеред вщент зруйнованого спортивного комплексу Харківського національного університету імені Каразіна "Уніфехт".

Варте уваги Українка Харькова здобула перше "золото" на чемпіонаті Європи з фехтування

Карін Говбах поділилася вражаючими світлинами у своїх соцмережах.



Українці фехтують посеред руїн / Фото з фейсбуку Карін Говбах

Нещодавно міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що окупанти пошкодили 94 об'єкти спортивної інфраструктури, завдавши збитків близько 130 мільйонів доларів.

Зокрема, зруйновано стадіон у Волновасі, стадіон Металіст на Харківщині, унікальний велотрек у Лимані, льодовий палац у Сєвєродонецьку, який був одним із найбільших в Україні. Ціллю для ворожих снарядів стали басейн Нептун у Маріуполі, Луганський обласний фізкультурний центр Олімп у Кремінній, спорткомплекс Авангард у Києві, Олімпійський навчально-спортивний центр у Чернігові, десятки інших об'єктів.

Спортивний комплекс Харківського національного університету імені Каразіна "Уніфехт" бойовики зруйнували на початку березня.

На кадрах видно, що частина будівлі – від даху до підлоги – повністю обвалилася. Вікон частково немає.

Площа спорткомплексу складає 3000 квадратних метрів У будівлі є дворівнева тренажерна зала та ігрові майданчики.