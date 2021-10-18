Украинская велогонщица Елена Старикова поборется за победу в UCI Track Champions League

Четыре призера Олимпийских игр и два чемпиона мира Лиги UCI вместе с 12-ю спортсменами, которые прошли квалификацию, будут соревноваться в первой серии UCI Track Champions League. Среди них и украинка Елена Старикова.

Уже 6 ноября стартует первый раунд велогонок, где шесть мужчин и шесть женщин будут соревноваться за призовые в новой серии.

В женском составе в олимпийской чемпионки Токио Келси Митчелл (Канада) присоединятся действующая чемпионка мира UCI Эмма Хинце (Германия), серебряная призерка Олимпийских игр Елена Старикова (Украина), победительница чемпионата Европы Матильда Грос (Франция), а также Симона Крупецкайте (Литва) и олимпийская чемпионка Кейрин Шанн Браспеннінкс (Нидерланды).

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В гонке среди мужчин – нынешний чемпион мира Гарри Лаврейсен (Нидерланды) будет рядом с олимпийским чемпионом из командного спринта Джеффри Хугландом (Нидерланды), золотым призером Кубка наций Тиссо Николасом Полом, и представителем первой десятки рейтинга UCI Василиусом Ленделем и шестью лучшими олимпийскими спринтерами.

Календарь гонок

1 тур. 6 ноября. Майорка, Испания

2 тур. 27 ноября. Панявежис, Литва

3 тур. 3 декабря. Лондон, Великобритания

4 тур. 4 декабря. Лондон, Великобритания

5 тур. 11 декабря. Тель-Авив, Израиль

К 12 гонщикам, прошедшим предварительную квалификацию в двух категориях, присоединятся еще 48, которые пройдут квалификацию в лигу в течение октября – ноября. Отбор проходит по целому ряду критериев, включая результаты Олимпиады в Токио и других крупных событий. Учитываются также предыдущие победы и общий статус в спорте. Дальнейшие гонщики будут отобраны по их результатам на предстоящем чемпионате мира по велоспорту на трассе Tissot UCI.

Это означает, что в UCI Track Champions League будут представлены лучшие таланты. Для гонщиков отбор является "золотым билетом" на самую интересную серию велотрека. Для миллионов болельщиков во всем мире это еще одна возможность получить насыщенное спортивное событие, ориентированное на технологии, независимо от того, смотрите ли вы в прямом эфире, на Велодроме, или же с помощью инновационной трансляции онлайн.

"Объявлен калибр гонщиков четко иллюстрирует наше намерение собрать лучших из лучших велосипедистов в мире. Обеспечение таких высококачественных талантов в сочетании с взрывным, непредсказуемым гоночным форматом является ключевым шагом в стремлении Discovery Sports Events создать лучшие серии в велотреке. Мы с нетерпением ждем объявления новых замечательных гонщиков к началу сезона", – заявил руководитель Eurosport Events Франсуа Рибейро.