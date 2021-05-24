Украинская теннисистка заменит Флипкенс в основной сетке Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Катерина Козлова пятый год подряд сыграет в основной сетке Ролан Гаррос. Все благодаря бельгийке Кирстен Флипкенс.
Еще одна украинка на Ролан Гаррос
Сразу четыре украинки заявились в основную сетку Открытого чемпионата Франции. Ими стали Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Катерина Козлова.
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Последняя присоединилась к этой когорте лишь благодаря отказу бельгийской теннисистки Кирстен Флипкенс. Причиной такого решения спортсменки стала травма лодыжки. 92-я ракетка мира впервые с 2012 года не выступит на турнире серии Большого Шлема.
Для украинки выступление будет пятым подряд. До этого Козлова в 2018 и 2019 годах доходила до второго круга соревнований, такие результаты являются лучшими для Катерины.
- В квалификации турнира также могут выступить три украинки – Катарина Завацкая, Леся Цуренко и Ангелина Калинина. Официальный список участниц соревнований будет окончательно определен в начале июня.
- Теннисистки начнут свои выступления на Уимблдоне 28 июня и будут соревноваться за победу до 10 июля.
- Скорее всего Украину не будет представлять Ястремская, которая временно отстранена от соревнований из-за допинга.