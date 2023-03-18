Ассоциация не защищает украинцев: Цуренко откровенно рассказала о предательской позиции WTA

Украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась от матча с белорусской Ариной Сабаленка на турнире в Индиан-Уэллсе. На демарш нашей спортсменки повлияла позиция главы WTA по поводу войны в Украине.

После разговора с генеральным директором WTA Стивом Саймоном Леся Цуренко отказалась выходить на матч против белорусской соперницы. Позиция Саймона по отношению к российским и белорусским теннисистам шокировала Цуренко.

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Цуренко: Мы можем быть окружены людьми, поддерживающими эту войну

Наиболее поразило Цуренко тот факт, что WTA легитимизирует спортсменов из России и Беларуси, даже если те поддерживают войну против Украины.

"Больше всего меня оскорбляет то, что он считает, что российские и белорусские игроки могут поддерживать вторжение в мою страну и не подпадать под санкции.

По его словам, это только их мнение, и это не должно меня оскорблять. Но мне, конечно, больно. И не чуть-чуть. Трудно понять, как кто-то может считать, что вторжение в страну или геноцид нации терпимо. Все это очень больно и ужасно для меня. Это значит, что мы можем быть окружены людьми, поддерживающими эту войну.

Я чувствую себя брошенной WTA, я не чувствую, что моя ассоциация меня защищает. Разговаривая со Стивом, я поняла, что это была их позиция или его позиция с самого начала конфликта", – сказала Цуренко.

WTA недостаточно заботится об украинских теннисистках

В свою очередь, поддержка украинских игроков со стороны WTA превратилась в формальность. Позиция Ассоциации ограничивается общими словами об "осуждении войны".

"Все что сделала WTA – подарила ленты в цветах Украины, чтобы каждый игрок мог продемонстрировать свою поддержку украинскому народу.

Я спросила Стива, что еще планирует сделать WTA, поскольку Australian Open после инцидента с российским флагом предоставил нам жилье, питание и помещение для тренировок на так долго, как требовалось.

Я не знаю, почему WTA такая "застенчивая". Я надеюсь, что мы проведем телефонную конференцию с Советом директоров и сможем обсудить эту ситуацию", – рассказала Цуренко.